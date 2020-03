Full Concert: Papa Roach live at Summer Breeze Festival (2018)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot eind maart gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert, met vandaag een optreden van Papa Roach, die vandaag eigenlijk zou optreden in 013 in Tilburg. In 2018 stond de band op het podium van het Summer Breeze Festival en gaf een fantastische show.

Op Summer Breeze komen jaarlijks ongeveer 40.000 fans uit de metalwereld bij elkaar voor een gezellig samenzijn. Rockpalast was er ook in 2018 toen de torens van 15 tot 18 augustus schudden in Dinkelsbühl in Centraal-Franken. De focus ligt op een gezonde mix van Death Metal, Hardcore, Metalcore en Thrash Metal. Vier podia en meer dan 120 internationale en nationale acts zorgen voor permanent amusement zonder lange wachttijden. Door de jaren heen hebben metalgrootheden als Slayer, Kreator, Powerwolf, Sabaton en Machine Head er een optreden gegeven.

Kijk, luister en geniet van tracks als ‘Crooked Teeth’, ‘To Be Loved’, ‘Getting Away With Murder’, ‘Between Angels And Insects’, ‘Face Everything And Rise’ en ‘Gravity’.