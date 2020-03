Niall Horan brengt nieuw album: ‘Heartbreak Weather’

Op de Amerikaanse televisie was al te merken dat Niall Horan naar zijn albumrelease aan het toewerken was. Zo was hij in december te zien in SNL en was hij vorige week dagelijks te gast bij de TV-show van James Corden. Hij deed mee aan sketches, kondigde zijn tournee door Amerika aan voor deze zomer en zong nummers van zijn nieuwe album ‘Heartbreak Weather’, dat deze week is uitgekomen.

Eerder werden al de singles ‘Nice To Meet Ya’ en ‘No Judgement’ uitgebracht. Voor de meer emotionele liedjes van het album, zoals de ballad ‘Put A Little Love On Me’, putte hij uit de breuk met zijn voormalige liefde. “I wrote it when it was raining and it’s like, “I’m sad, we’re finished, put a little love on me” vertelde hij aan The Sun. Ook voor andere nummers als ‘Arms Of A Stranger’ en ‘Everywhere’ heeft Niall zijn persoonlijke liefdesleven als inspiratiebron gebruikt, al kostte het hem in eerste instantie moeite om zijn gevoelens aan het papier toe te vertrouwen. Wat begon met een albumtitel werd, naarmate het schrijfproces vorderde, meer en meer een conceptalbum, waarbij hij per nummer een andere perspectief rondom liefdesverdriet koos.

Dat de Ierse zanger Niall Horan na zijn tijd bij One Direction door zou gaan in de muziek stond buiten kijf. Zijn eerste album, ‘Flicker’, kwam een jaar na de ingelaste pauze van de band uit en zette hem als solo-artiest op de kaart. Met hits als ‘This Town’ en ‘Slow Hands’ liet hij duidelijk zien meer te zijn dan slechts een deel van een groter geheel. Een sterk begin dat hij nu bekrachtigd met ‘Heartbreak Weather’.