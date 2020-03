Norah Jones terug met zevende album ‘Pick Me Up Off The Floor’

Samen met Wilco’s frontman Jeff Tweedy dook Norah Jones deze week op in de clip van haar nieuwe single ‘I’m Alive’. Het is de eerste single van haar recentelijk aangekondigde zevende album ‘Pick Me Up Off The Floor’. Samen met een aantal andere singles die ze in de afgelopen twee jaar uitbracht is ‘Pick Me Up Off The Floor’ een mooie samensmelting van liedjes die samen één verrassend geheel vormen. De Amerikaanse jazz-zangeres, die regelmatig samenwerkingen aangaat met andere muzikanten, bracht vorig jaar nog haar solo-album ‘Begin Again’ uit.

Komt de naam Norah Jones ter sprake, dan zijn er genoeg mensen die meteen het feitje weten op te dissen dat ze de dochter is van Ravi Shankar. Haar bekendheid verwierf Jones echter niet door ‘dochter van’ te zijn, maar wel door haar succesvolle debuutalbum ‘Come Away With Me’ met daarop de meervoudige Grammy’s winnende hitsingle ‘Don’t Know Why’.