Legendarisch ABBA concert ‘ABBA Live At Wembley Arena’ op vinyl

Aan het eind van de jaren zeventig, kort na het verschijnen van hun zesde album ‘Voulez-Vous’, trad het befaamde Zweedse viertal ABBA in november 1979 zes keer op in de Wembley ArenA in Londen. De opnames van een van die spectaculaire optredens zijn te horen op het album ‘ABBA Live At Wembley’, dat in de Londense Abbey Road studio’s opnieuw is gemasterd op halve snelheid.

De populaire groep, die in 1972 werd opgericht en in 1974 met ‘Waterloo’ het Eurovisie Songfestival won, speelde tijdens deze reeks concerten niet alleen materiaal van hun kort daarvoor verschenen album ‘Voulez-Vous’. Er werd ook een doorsnee van hun succesvolle repertoire van daarvoor gespeeld. Recensenten verbaasden zich over het feit dat de muziek tijdens de optredens het niveau van de platen haalde en zelfs wist te overtreffen.

Nummers als ‘Dancing Queen’, ‘Mamma Mia’, ‘SOS’ en ‘Take A Chance On Me’ maakten van Bennie, Björn, Agnetha en Anni-Frid de bekendste popartiesten van hun tijd. ‘ABBA Live At Wembley Arena’ laat de groep horen op de piek van hun kunnen en is nu beschikbaar op 180 grams triple vinyl.