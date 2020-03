14 maart, de verjaardag van Jona Lewie

Jona Lewie (echte naam John Lewis), geboren op 14 maart 1947 te Southampton, Engeland) viert vandaag zijn verjaardag. Lewie, Britse singer-songwriter en multi-instrumentalist, zette zijn eerste stappen in de muziekwereld toen hij in 1963 nog op school zat in de Johnston City Jazz Band. Zes jaar later trad Lewie toe tot blues band Brett Marvin and the Thunderbolts. Na een paar niet succesvolle singles tekende hij in 1977 een contract bij het fameuze Stiff platenlabel. De enige twee hits die hij daar behaalde zijn ‘You’ll Always Find Me in the Kitchen at Parties’ (1980) en de wereldwijde Kersthit ‘Stop the Cavalry’ (1980).

Maxazine feliciteert Jona Lewie vandaag met zijn 73e verjaardag.