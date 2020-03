De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 13 maart 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor op Spotify van vrijdag 13 maart 2020.

Het is zover. Nooit eerder had je zo’n goede reden om lekker thuis te blijven en onafgebroken naar de playlist van Maxazine te luisteren. We gaan het niet hebben over het virus, de beurzen, de maatregelen, de aankomende lente of de afgelopen winter. Het enige wat wij graag willen is dat jullie lieve luisteraars van Maxazine, allemaal gelukkig en gezond zijn. Naast clothing optional meditatie bevelen wij dringend aan wekelijks naar onze nieuwe Spotify playlist te luisteren!

Hij is er weer. De nieuwe Maxazine Music Playlist! Deze week zit hij stampvol lekkers waar je het liefste een maandvoorraad van zou hebben, maar die desondanks toch weer gewoon volgende week wordt bijgevuld. Deze week lekkers van: The Max Meser group, Bohren & the Club of Gore, Dixie Chicks, Kodaline, Willie Wartaal, The Pilgrims, Brophy & Lamothe en The Living Room Heroes!

Niet vergeten, volgende week komt er weer een vrijdag !

Prettige vrijdag de 13de 🙂