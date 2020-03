DeWolff en The Grand East geven streamconcert vanuit de Muziekgieterij

Op zaterdag 14 maart vanaf 19:30 spelen de bands DeWolff en The Grand East een concert in de Muziekgieterij, Maastricht. Niet alleen culturele instellingen, zoals de Muziekgieterij, worden getroffen door de situatie rondom het Corona-virus, maar ook de artiesten en hun crew. En natuurlijk de fans!

De bands DeWolff en in hun voorprogramma The Grand East, hebben hun Europese tour door deze omstandigheden moeten staken en we hebben beide bands bereid gevonden om een concert vanuit de Muziekgieterij te geven via een livestream.

Dit concert kan bekeken worden via https://dewolff.muziekgieterij.nl.