‘Dance Around The World’ zanger Richenel overleden

Zojuist bereikte ons het droevige bericht dat Richenel, zanger van de hitsingle ‘Dance Around The World’ in de nacht van donderdag op vrijdag op 62-jarige leeftijd is overleden. In 2018 werd bij hem longkanker geconstateerd, waaraan hij overleed in zijn geboortestad Amsterdam.

Hubertus Richenel Baars was een zanger die vooral in de 80’s vaak te horen en te zien was. Geboren op 20 april 1957 in Amsterdam zette hij zijn eerste muzikale stappen in de muziekwereld als deel van de disco-band ‘Luxor’ en was hij in de hoofdstad bekend als zanger en danser. Zijn debuutsingle ‘Statue Of Desire’ deed het niet al te best in de hitlijsten, maar de tweede single, L’Esclave Endormi’ die hij uitbracht bracht hem meer succes, vooral bij onze Britse buren. Het producersduo Fluitsma & van Tijn zagen wel wat in Richenel en namen hem onder hun vleugels. Het duo werkte al eerder met de Dolly Dots en Mai Tai. Toen in begin 1987 de single ‘Dance Around The World’ uitkwam bleek dit een enorme hit voor de zanger te zijn. Niet alleen in ons land, maar ook in Duitsland, Italië en Scandinavië bereikte het de top van de hitparades.

Zijn debuutalbum ‘A Year Has Many Days’ bracht nog meer succes, de singles ‘Temptation’ en ‘Don’t Save Your Love’ (met Communards zangeres Sarah Jane Morris) mochten grote belangstelling hebben. Helaas deed de opvolger van ‘A Year Has Many Days’ het minder goed. Op het album getiteld ‘Deep As Blue’ stond het nummer ‘Are You Just Using me’, geschreven door niemand minder dan George Michael alsmede de singles ‘Billie’ en ‘Turn My Page’. Gelukkig bracht zijn derde album ‘Oasis’ hem meer succes, van dit album kwamen de singles ‘Oasis’ en ‘Fascination For Love’ wat een knaller bleek te zijn in de Franse hitlijsten en de danceclubs. De diverse radiostations die ons land rijk zijn vonden zijn vierde album ‘Closer’ blijkbaar niet goed genoeg en gaven het geen airplay. Richenel probeerde de jaren daarna nog wel het niveau van ‘Dance Around The World’ te evenaren en/of te overstijgen maar dat lukte niet echt waardoor hij naar de achtergrond verdween.

Nadat hij in Spanje ging wonen begon hij zich meer te oriënteren op de dance scene en probeerde zich in de Jazz wereld te mengen. Twee jaar geleden liet hij van zich horen door een nieuw album in de winkels te brengen, dit album getiteld ‘Artist In Exile’ stond vol met dance- en discomuziek en zogenoemde “lounge” invloeden. Hij wilde met deze cd zijn disco en dance stijl vaarwel zeggen en zich toe te gaan leggen op de Jazz muziek. In 2011 was hij wederom actief met het uitbrengen van een remake van zijn grootste hit ‘Dance Around The World‘. In 2015 trad Richenel op met een jazzensemble, zijn stemgeluid was uitermate geschikt voor de Jazz, echter door zijn ziekte is dit nooit van de grond gekomen.