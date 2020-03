Concerttip donderdag 12 maart: Dayna Kurtz in LantarenVenster

Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Dayna Kurtz in LantarenVenster.

Concerttip donderdag 11 maart: Dayna Kurtz in LantarenVenster

Dayna Kurtz komt terug naar LantarenVenster! De eigenzinnige Amerikaanse singer-songwriter toert al jarenlang intensief de wereld over. Dayna vermengt folk met jazz, country en blues, maar door de stijl en oprechtheid waarmee ze haar songs inkleurt, valt ze toch niet gemakkelijk in een hokje te plaatsen. Haar poëtische teksten serveert ze met indrukwekkend (slide) gitaarspel, en haar soulvolle stem is krachtig en intens. Ze wordt wel vergeleken met Nina Simone, Marianne Faithfull en Jeff Buckley. In 2003 had ze een hitje met ‘Love Gets in the Way’ dat te vinden is op het album ‘Postcards from Downtown’. Sindsdien heeft Dayna een trouwe schare fans en maakt ze met enige regelmaat nieuwe albums.

Kurtz trad op met vele grote der aarde zoals Elvis Costello, Richard Thompson, Rufus Wainwright, BB King en haar goede vriendin Norah Jones, met wie ze diverse nummers opnam. In het voorjaar van 2015 kwam ‘Rise and Fall’ uit. Haar meest persoonlijke en meest soulvolle album ooit, dat qua sfeer en kwaliteit doet denken aan haar doorbraak ‘Postcards’. Kurtz treedt veelvuldig op in Nederland, en maakte in 2016 live concertopnamen van haar tournee. Het eerste deel, ‘Here vol. 1’, verscheen in het voorjaar van 2017. ‘Here vol. 2’ volgde in 2018. Dayna werkt momenteel aan een nieuw album met een project genaamd ‘Lulu & the Broadsides’ dat nog meer de muzikale hoeken van de door haar zo geliefde stad New Orleans opzoekt, en bijdragen kent van een aantal prominente muzikanten uit deze oerstad van de jazz.