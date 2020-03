12 maart, de verjaardag van James Taylor

James Taylor, geboren op 12 maart 1948 in het Massachusetts General Hospital te Boston viert vandaag zijn verjaardag. Taylor, de Amerikaanse singer-songwriter en gitarist mocht al 5 keer een Grammy Award mee naar huis nemen, in 2000 trad hij toe tot de Rock & Roll Hall of Fame. In 1970 had hij zijn grote doorbraak met de single ‘Fire and Rain’, zijn eerste nummer één hit had de zanger met ‘You’ve Got a Friend’, een cover van Carole King. Taylor’s uit 1976 daterende ‘Greatest Hits’ album kreeg de diamanten status, alleen in de V.S. ging het album ruim 12 miljoen keer over de toonbank.

Maxazine feliciteert James met zijn 72e verjaardag.

