The Neal Morse Band – The Great Adventour – Live in BRNO 2019

In 2016 bracht The Neal Morse Band het prog album ‘The Similitude Of A Dream’ uit. Een uitgebreide tour volgde. Vorig jaar lanceerde The Neal Morse Band de opvolger ‘The Great Adventure’. Er kwam een tour waar de beide albums gespeeld werden. Deze tour kreeg de naam ‘The Great AdvenTOUR’. The Neal Morse Band trad voor het eerst in de Tsjechië op, en wel in Brno. Van dit concert kwam op 6 maart een dubbel cd/blue ray uit.

Als eerste hoor je het intro waarmee de tour geopend wordt. Dit is door de strijkinstrumenten klassiek georiënteerd en van filmische allure. Wat is dit prachtig opgebouwd! Het geluid van de wind loopt over in ‘Overture’. Fans klappen even later mee op de maat. Neal Morse zingt bijna solo, zijn stem bezorgt me kippenvel. Wie bij één van de concerten is geweest, zie de beelden op de beamer vast weer voor zich, en beleeft dit moment opnieuw. Het kleine schorre randje op de stem van Neal zorgt voor extra emotie. Je wordt als luisteraar het concert mee ingetrokken. Dit is live prog van een zeer hoog niveau.

Na het gevoelige ‘The Dream Isn’t Over’ volgt het opzwepende ‘Welcome to the World’. De samenzang is zoals altijd geweldig. Tussen de opzwepende stukken zitten complexe progrock delen, met lekker veel bas en keyboard.

Het gitaarspel van Eric Gillette is fenomenaal. Maar alle muzikanten zijn van groot kaliber. Zoveel talent in één band het blijft onvoorstelbaar. Je wordt zo in beslag genomen dat bijna vergeten dat dit live is, totdat je het publiek weer hoort. Dat gebeurt onder andere tijdens en na ‘I Got To Run’. Op de momenten dat Neal klein zingt, kruipt zijn stem iedere keer onder je huid. Het enthousiasme van de fans tijdens de opzwepende stukken in ‘The Great Adventure’ is heerlijk. De samenzang is weer subliem, en ook instrumentaal verloopt alles perfect. Zo rijgen de mooie momenten zich aaneen op deze eerste cd.

CD 2

En dat gaat door op het tweede schijfje. ‘Overture 2’ geeft binnen enkele seconden kippenvel. Als tempo en volume toenemen hoor je de fans meeklappen. Totdat het nummer bombastisch wordt en het complexe, maar gave ritme nog nauwelijks te volgen is. ‘Long Ago’ is kalmer van opzet. Je hoort weer de emotie in Neal’s stem. Her en der klinken de nummers en dan vooral de zang anders, meer theatraler dan op het studioalbum. ‘Child Of Wonder’ komt live intenser over, alsof het nummer meer eigen is gemaakt door de band.

De live beleving op ‘The Great Despair’ is super. Na een up-tempo stuk is er een snelle transitie nar een fantastisch klein gespeeld deel. Het up-tempo stuk van ‘Freedom Calling’ is fenomenaal gespeeld. Natuurlijk wordt er van deze (bombastische) live versie iets extra’s gemaakt, een solo van Mike Portnoy mag absoluut niet ontbreken, en wat past die hier goed in! Je hoort de enthousiaste reactie van de fans. Het klein gespeelde deel is wederom subliem. Als de eerste tonen van ‘A Love That Never Dies’ klinken, is er een transformatie in de sfeer merkbaar. De interactie met de fans is warm.

De toegift bestaat uit een medley van verschillende nummers. Het eerste nummer is een ‘oudje’: ‘The Land of Beginning Again’. Na dit ontroerende nummer volgen diverse opzwepende nummers, waarin de muziek soms heerlijk bombastisch is. Het is duidelijk te horen dat het publiek geniet. Dit is niet zomaar een toegift, met ruim 27 minuten heet deze heel terecht ‘The Great Medley’. Delen van diverse nummers worden verweven tot één indrukwekkend geheel. Het laatste deel is klein gespeeld, de opbouw naar het einde wordt lekker lang gerekt. Beter had dit live album niet kunnen eindigen. ‘The Great Adventour – Live in Brno 2019’ is een must have voor de fans. (90/100) (InsideOut Music)