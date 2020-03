Biffy Clyro naar AFAS Live

Alternative rockband Biffy Clyro komt in het kader van de A Celebration Of Endings Tour naar AFAS Live. De aankondiging van de tour volgt op de bekendmaking van het nieuwe album A Celebration of Endings, dat 15 mei verschijnt. In februari bracht de band single Instant History uit, een explosieve track vol apocalyptische synths en bombastische beats. Vorige week verscheen de nieuwste single End Of: een old school Biffy Clyro rocknummer.

Biffy Clyro uit het Schotse Kilmarnock staat bekend om hun alternatieve, experimentele rocksound met een melodische mix van gitaar, basgitaar en drums. De band, onder leiding van frontman Simon Neil, brak in 2009 door met het vijfde studioalbum Only Revolutions met daarop de hit Many of Horror. Daarop volgden de platen Ellipsis uit 2016 en Opposites uit 2013, die beide direct de nummer 1 positie in Britse Official Album Charts behaalden.

In 2017 stond Biffy Clyro nog in het voorprogramma van Guns N’ Roses in het Goffertpark. De band was eind 2018 voor het laatst te zien in Nederland tijdens MTV Unplugged met een akoestische sessie in Paradiso. Op 5 november staan de Schotten in de Amsterdamse popzaal.