Concerttip woensdag 11 maart: Morcheeba in TivoliVredenburg

Concerttip dinsdag 10 maart: Morcheeba in TivoliVredenburg

De Engelse formatie Morcheeba staat al bijna 25 jaar garant voor relaxte electronica, soul en triphop. Maar hoe goed de muzikale fundering ook is, het is toch vooral het stemgeluid van frontvrouw Skye Edwards dat de aandacht trekt en je meevoert naar de zevende hemel. Het (toen nog) trio brak in 1998 door met hun tweede album ‘Big Calm’, dat we inmiddels best een ninetiesklassieker mogen noemen. Hoe ouder, hoe rustiger geldt niet voor Morcheeba: op hun nieuwste (negende!) album ‘Blaze Away’ (2018) wilde de band vooral de vibe van hun concerten vastleggen en klinken ze eclectischer dan ooit!