De Kift kondigt nieuw studioalbum Hoogriet aan

De Kift komt onder eigen beheer met het nieuwe studioalbum Hoogriet uit. Hoogriet is het twaalfde album van de band en is de opvolger van het in 2018 verschenen Bal, waarmee De Kift zijn 30-jarig bestaan vierde. Donauboot is de eerste single van het komende album en is nu te beluisteren.

Sinds de oprichting van de Kift in 1988 maakt de formatie een energieke mengvorm van pop-, fanfare-, jazz-, en volksmuziek. Kenmerkend zijn de teksten, die afkomstig zijn uit de wereldliteratuur en naar het Nederlands zijn vertaald en bewerkt. De Kift bracht tot nu toe elf studioalbums uit, werkte mee aan verschillende theater-, film- en samenwerkingsprojecten en schreef daarnaast muziek voor film en televisie.

Voor het nieuwe album heeft frontman Ferry Heijne in de aanloop van het schrijven meters multomappen doorgebladerd met verzameld maar nog ongebruikt inspiratiemateriaal. Oude liefdes, zoals regisseur Aki Kaurismäki (o.a.The man without a past), trompettist Louis Armstrong en de Franse singer-songwriter Jacques Brel, keken tijdens het maakproces over zijn schouder mee. Ook nodigde de Kift voor het eerst bevriende gastmuzikanten uit om mee te schrijven aan de plaat, onder wie Rocco Ostermann en Wout Kemkens van Donnerwetter en Marc Koppen en Onno Kortland van Stuurbaard Bakkebaard.

Samen met oude en nieuwe vrienden vormt dit twaalfde album een markering in de tijd waarin alle inspiratiebronnen van de afgelopen drie decennia samenkomen. Met hakkende gitaren, schetterend koper en gammele speelgoedpiano’s vindt De Kift zichzelf weer opnieuw uit in een mix van Duitse Krimi muziek, elektroblues, hoekige tango’s en wiegende walsen voor breekbare dromen gedrenkt in melancholie.

“Voor de muziek van Hoogriet ben ik, net als vroeger, met een gitaar en een trompet op mijn zolderkamer gaan zitten en heb mijn muzikantenhart opengezet. Wat ik wilde maken was muziek waar ik zelf vrolijk van werd. Toen ik zo’n 15 stukken had, heb ik mijn recorder op ‘repeat’ gezet en al mijn ordners met teksten die ik de afgelopen jaren verzameld heb erbij gepakt en ben ik gaan bladeren. Muziek en tekst vormden zich langzaam maar zeker tot een geheel. Hoogriet staat voor mij symbool voor het leven; van mezelf, van De Kift, van de mensen om me heen. ‘Hoogriet’ is het verhaal van een man die langzaam de rivier van het leven afzakt, al meanderend langs hoogtepunten (‘het hoogriet’) en dieptepunten (‘de laagwei’) tot hij uiteindelijk uitkomt bij het eindpunt; de zee.” – aldus Ferry Heijne. Het nieuwe album komt uit op 18 april.