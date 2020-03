11 maart, de verjaardag van Nina Hagen

Nina Hagen werd in Berlijn geboren als dochter van actrice Eva-Marie Hagen en schrijver van filmscripts Hans Oliva-Hagen. Ze emigreerde met haar moeder naar Engeland om de DDR te ontvluchten. In 1977 keerde zij terug naar Duitsland, en vormde daar samen met wat Berlijnse muzikanten de Nina Hagen Band. Het gelijknamige, in september 1978 uitgebrachte debuutalbum van de groep werd eerst in Duitsland en daarna ook in Nederland een groot succes. In mei 1979 kwam het tot een breuk tussen Hagen en haar band. Om contractuele redenen werd later dat jaar nog wel een tweede album opgenomen onder de passende titel ‘Unbehagen’.

In 1982 verscheen ‘Nunsexmonkrock’, waar de waanzin en de genialiteit aan elkaar grenzen, bijvoorbeeld in ‘Iki Maska’, ‘Antiworld’ en ‘Born in Xixax’. In ‘Angstlos’ (1983) pakt ze de dan heersende trend van scratchen handig op (luister bijvoorbeeld naar ‘Zarah’). Ze vervolgt deze oriëntatie op dance op ‘In Ekstase’ (1985). Na een paar jaar stilte verschijnt in 1989 ‘Nina Hagen’, met o.a. daarop het oorspronkelijk door Herman Brood geschreven ‘Dope Sucks’.

Hagen had een korte verhouding met Herman Brood en kreeg samen met diens bassist in 1981 een dochter. Tegenwoordig is Nina Hagen vooral actief als kerkelijk vrijwilligster, en viert ze vandaag haar 65e verjaardag.