Voltage brengt nieuw album ‘It’s About Time’ uit in mei

Op vrijdag 1 mei brengt Voltage een nieuw album uit, getiteld ‘It’s About Time’. Het is het derde volledige album dat de band onder leiding van frontman Dave Vermeulen uitbrengt. Op 14 februari lichtte de band al tipje van de sluier op met de eerste track ‘One More High To Survive The Low’. Op 6 maart verscheen de nieuwe single ‘Wild and Blue’. Voltage zal het nieuwe album op passende wijze presenteren met een release-show in de Cacaofabriek in Helmond op zaterdag 2 mei.

‘It’s About Time’ is opgenomen in de Uncle Gabe’s Sound studio in Eindhoven en is een coproductie van Voltage en producer Gabriel Peeters. Dave vond het tijd om terug te gaan naar waar zijn liefde voor muziek ooit begon: met z’n vieren in een ruimte, live opnemen, press ‘record’ en werken met de beste take. Als tegenhanger van wat er in de mainstream wereld gaande is, snelle muziek die makkelijk scoort. In slechts zes dagen werden de elf nummers opgenomen. Dave: “De plaat is voor 90% live ingespeeld. Nadat we de Tom Petty-tour hadden gedaan, hebben we destijds een aantal tracks op die manier opgenomen en dat klonk goed. Die live-vibe wilden we nu ook graag hebben. We deden ongeveer vier takes per track. Je legt dan natuurlijk wel een bepaalde druk op jezelf, maar juist daardoor ging iedereen heel scherp en gefocust de studio in en bracht dat het beste in ons allemaal naar boven.”

Het thema van de plaat is eerlijk zijn, bij jezelf blijven en mooie verhalen vertellen. Dat wordt gelijk duidelijk bij het openingsnummer van het album. De tekst van ‘The Last Time’ gaat over dat niemand je kan weerhouden om te doen wat je wil en de manier waarop. Het is bijna een conceptalbum over jezelf blijven en door blijven gaan op het pad dat je voor jezelf hebt uitgestippeld. “Veel mensen vinden mij een rare vogel en vragen me waarom ik dit soort muziek speel omdat het eigenlijk niet echt gewaardeerd wordt. Door heel kritisch te zijn op wat we maken en met wie we werken bewijzen we dat we ook met dit soort muziek mensen kunnen raken en vermaken. Dit is wat ik doe, en daar ben ik trots op,” aldus Dave Vermeulen.

Dit sluit perfect aan op de manier waarop we Dave hebben leren kennen als deelnemer aan The Voice of Holland (2016), waar hij tweede werd. Ook daar deed Dave zijn eigen ding en vocht voor zijn plekje binnen het programma. Dave: “Er is niks mis met mainstream zijn, maar het is niet mijn manier van muziek maken. Ik wil wel aantonen dat het genre dat we met de band spelen ook een groter publiek kan bereiken, maar toch in de schaduw van de hedendaagse mainstream beweegt. Ik heb geleerd om voor mijn plek te vechten, sterk te blijven en te geloven in mezelf. Dat heb ik eruit gehaald. What you see is what you get.”

Voltage werd in 2011 opgericht door frontman Dave Vermeulen, toen nog als coverband. Al snel verschoof de focus van covers naar eigen materiaal. Dit resulteerde in een eerste EP in 2012 en debuutalbum Travellin’ Men in het voorjaar van 2015. In 2017 verscheen opvolger ‘Around The Bend’. Het materiaal was inmiddels aangevuld met Americana en country invloeden.

Een jaar eerder deed Dave mee aan The Voice Of Holland. Niet geheel onverdienstelijk: hij werd 2e, terwijl zangeres Maan er met de winst vandoor ging. Dave bleef bewust bij zijn band en zette de carrière van Voltage daarmee in een gigantische stroomversnelling. Meerdere eigen clubtours, festivals als Paaspop en Zwarte Cross en diverse voorprogramma’s volgden. In 2019 deed de band met nieuwe bandleden Ruard Sanders (gitaar) en Kai Liebrand (bas) de Tribute to Tom Petty tour.

It’s About Time Tour

02-05 De Cacaofabriek Helmond Album Release Show

08-05 Luxor Live Arnhem

09-05 Groene Engel Oss

14-05 De Duyker Hoofddorp

15-05 Corneel Lelystad

16-05 Poppodium Hoogeveen

22-05 Hedon Zwolle

23-05 Poppodium Volt

29-05 De Bosuil Weert

30-05 Het Bolwerk Sneek

31-05 Bel-Air Breda

05-06 Kroepoekfabriek Vlaardingen

06-06 De Peppel Zeist