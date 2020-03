Ólafur Arnalds met re:act tour naar Utrecht

Ólafur Arnalds speelt over enkele maanden in Tivoli Vredenburg in Utrecht. De IJslandse multi-instrumentalist sluit met de ‘re:act tour’ een periode van drie jaar af die volledig in het teken van zijn live shows staat. Tijdens de ‘re:act tour’ speelt Ólafur Arnalds nieuw werk, zijn meest rauwe en persoonlijke materiaal tot nu toe. Dit staat in schril contrast met de uitbundige van zijn laatste album ‘re:member’.

Ólafur Arnalds

Ólafur Arnalds staat bekend om zijn filmische instrumentale composities. Zijn kenmerkende neoklassieke droommuziek met ambient invloeden componeert én neemt hij, bij voorkeur, op in zijn huiskamer. Ólafur Arnalds weet een overweldigend geheel te maken van piano’s, strijkers en computergestuurde geluiden, zoals industriële techno en elektronische ritmes.

Live staat Ólafur Arnalds op het podium met een strijkkwartet, een drummer/percussionist en natuurlijk Ólafur’s speelgoedwinkel van piano’s en synthesisers. De pronkstukken van de show zijn twee half-zelflerende en zelfspelende piano’s, waar Ólafur Arnalds en zijn team meer dan twee jaar over hebben gedaan om te ontwikkelen.

Ólafur komt op maandag 5 oktober naar Utrecht voor een concert in Tivoli Vredenburg.