Claudia de Breij met Heintje Davids-show exclusief naar Carré

Claudia de Breij brengt een muzikale familievoorstelling exclusief in Carré. Claudia vertelt daarin op geheel eigentijdse wijze het verhaal van Heintje Davids, revuester uit het verleden. Hier ben ik is een vrolijke voorstelling, inclusief vierkoppige band, met muziek die varieert van levenslied tot hiphop voor iedereen van 8 tot 88 jaar. Een muzikale vertelling over het verwezenlijken van je dromen en de wil, het recht en het gevecht om er te mogen zijn – wie je ook bent.

Claudia de Breij broedde al enige tijd op een voorstelling voor de hele familie, een voorstelling waar iedereen naartoe kan. Thuis wordt er al door jong en oud naar de liedjes van Claudia geluisterd, maar voor haar voorstellingen waren kinderen vaak nog te jong. Dit kreeg zij vaak te horen van ouders na haar voorstellingen. Toen Claudia de mogelijkheid kreeg van Carré om een voorstelling te maken speciaal voor het theater aan de Amstel, was het duidelijk: dat wordt een familievoorstelling.

Claudia: “Wie Carré binnenkomt, met al dat rode pluche en die aardige mensen die in prachtig kostuum de deur voor je openhouden, voelt: ik mag er zijn. Dat gevoel gun ik iedereen. Over dat gevoel gaat Hier ben ik. “

Aan de hand van het meeslepende levensverhaal van revuester Heintje Davids zingt, danst en vertelt Claudia over een klein meisje dat niet goed genoeg werd bevonden voor het toneel. In eerste instantie mocht zij er niet zijn als artiest, maar bracht daar zelf verandering in. Heintje verovert het theater met Carré voorop en trad op met grote succesnummers zoals Omdat ik zoveel van je hou en Zandvoort bij de Zee. Later mocht Heintje er niet zijn om wie zij was vanwege haar Joodse achtergrond. Ze overleeft de oorlog als enige Davids. Maar wie haar ook tegenhield, wat er ook gebeurde: Heintje wás er, ze kwam altijd weer terug. Dat gaat zo door, tot ze in februari 1975 overlijdt. Ze wordt begraven vanuit Carré.

In deze voorstelling vertelt Claudia het verhaal van Heintje op eigentijdse wijze en tegen het einde bevinden we ons in het hier en nu, vijfenveertig jaar later staat Heintje wéér in Carré. Heintje wordt gespeeld door Claudia de Breij, samen met Abdelhadi Baaddi, Sander Geboers en Michelle Samba. De muziek varieert van levenslied tot hiphop en een groot deel van de voorstelling nodigt uit om mee te zingen. Naast diverse nieuwe nummers voor deze voorstelling is ook het bekende nummer Mag ik dan bij jou onderdeel van het programma.

De voorstelling Hier ben ik is vanaf 10 t/m 18 oktober 2020 te zien in Koninklijk Theater Carré.