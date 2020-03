10 maart, de verjaardag van Emeli Sandé

Adele Emeli Gouraguine, beter bekend als Emeli Sandé, viert vandaag haar 32e verjaardag. Sandé, geboren in Sunderland, Engeland, raakte bekend bij het publiek toen ze te horen was op ‘Diamond Rings’ (2009), een track van rapper Chipmunk. Met deze single behaalde ze de top 10 in de Britse hitlijsten. Het jaar erop behaalde Emeli dit resultaat weer, dit keer als zangeres voor rapper Wiley’s hit ‘Never Be Your Woman’. In 2012 mocht ze de Brit Awards Critics’ Choice Award in ontvangst nemen.

Emeli Sandé schreef nummers voor een flink aantal collega’s, waaronder Alicia Keys, Cher Lloyd, Parade, Susan Boyle, Gabrielle, Preeya Kalidas, Rihanna, Leona Lewis, Alesha Dixon, Cheryl Cole, Tinie Tempah, Ella Henderson en Mutya Keisha Siobhan. In 2010 ondertekende ze een contract bij EMI Music Publishing, later kondigde ze aan dat ze een platendeal had gesloten bij Virgin Records. Haar eerste solo single ‘Heaven’, kwam uit in 2011, met ‘Read All About It’ (met Professor Green), ‘Next to Me’ en ‘Beneath Your Beautiful’ (een samenwerking met Labrinth) wist ze tot drie keer toe de top van de Britse hitlijsten te behalen.

Haar debuutalbum ‘Our Version of Events’ stond 7 onafgebroken weken op de 1e plaats en werd in Engeland het best verkochte album van 2012. Datzelfde jaar trad ze op tijdens zowel de openings- als sluitingsceremonie van de in Londen gehouden Olympische Spelen.