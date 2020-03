De Staat kondigt concert in Ahoy aan

De Staat geeft op zaterdag 17 oktober een concert in de nieuwe concertzaal van Ahoy, RTM Stage. Voor de Nijmeegse band wordt het tijd om de periode ‘Bubble Gum’ af te sluiten en een opmaat te maken naar een volgend album. Na veel optredens in binnen-en buitenland waaronder als headliner van het Lowlands Festival, speelt De Staat een eigen show in Rotterdam.

Volgens frontman Torre Florim wordt deze show heel bijzonder. Hij legt uit: “Na onze eerste In The Round shows in Nijmegen, zijn we groot fan geworden van optreden in een cirkelopstelling. Het was een spannende show waar we ons vierde album ‘O’ op een speciale manier afsloten. En dat smaakte naar meer. Nu is het tijd om een strik te doen om een periode vol hoogtepunten rondom ‘Bubble Gum’, en willen we met In The Round II weer het onderste uit de kan halen.”

In 2017 vonden er vier uitverkochte ‘In The Round’ concerten plaats in De Vasim in Nijmegen.