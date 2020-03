Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Ernst Jansz in Muziekgebouw Eindhoven.

Concerttip maandag 9 maart: Ernst Jansz in Muziekgebouw Eindhoven

Zanger, toetsenist, producer, schrijver en gitarist Ernst Jansz heeft het maar druk deze dagen. Veel groepen waar hij deel van uitmaakte ondernemen reünie tournees, of het nou CCC Inc, Doe Maar of Rienne Va Plus is. Ook schreef hij het boek ‘De Neerkant’, over zijn tijd in de commune in de Peel, compleet met soundtrack op dubbel-CD.

Onlangs was hij nog te zien in de documentaire ‘Paradiso 50 Jaar’, waarin hij vertelt over de begindagen van de Amsterdamse poptempel, en in ‘Klanken van Oorsprong’, over de invloed van Indonesische muziek in Nederland. Vanavond speelt hij zowel nummers van zijn nieuwe album als de mooiste liedjes uit zijn rijke repertoire. Hij zal worden begeleid door Aili Deiwiks (viool), Guus Paat (gitaren) en Richard Wallenburg (bas).