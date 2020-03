9 maart, de verjaardag van Martin Fry

Op 9 maart 1958 wordt in Stockport, Cheshire Martin Fry geboren. Fry groeide op in Bramhall, en leerde zijn toekomstige bandleden, Mark White en Stephen Singleton kennen toen hij ze interviewde voor het blad Modern Drugs. White en Singleton, toendertijd leden van de rockband Vice Versa, nodigden Fry uit om voor hun band als keyboardspeler te gaan fungeren. De band veranderde haar naam in ABC en gingen synthpopmuziek spelen. Door deze wijziging in hun muzikale stijl kwamen ze in het rijtje te staan van bands als Duran Duran, Spandau Ballet, en The Human League.

Tussen 1982 en 1992 nam ABC zes studio albums op (‘The Lexicon of Love’, ‘Beauty Stab’, ‘How to Be a…Zillionaire!’, ‘Alphabet City’, ‘Up’ en ‘Abracadabra’) en een greatest hits verzamelalbum, getiteld ‘Absolutely’. Gedurende deze periode wisselde de band vaak van samenstelling, met Martin Fry en Mark White als enige constante bandleden. Na het uitbrengen van ‘How to Be a…Zillionaire!’ verdween ABC tijdelijk uit de spotlights omdat Fry een behandeling onderging tegen Hodgkin’s.

ABC stopte in 1992, White verliet de muziekwereld om zich te gaan richten op Reiki. Martin Fry bleef samenwerken met EMI, hij werd door het label aan de kant gezet nog vóór zijn solo werk was uitgebracht. In 1997 blies Fry de naam ABC nieuw leven in voor het album ‘Skyscraping’, een eerbetoon aan een aantal van zijn muzikale helden waaronder David Bowie, Roxy Music en The Sex Pistols. Hij werkte voor het album samen met Glenn Gregory van Heaven 17 en Honeyroot’s Keith Lowndes. De band ging op een uitgebreide tournee en trad op tijdens evenementen als Night of the Proms.

In 2008 bracht Fry een nieuw ABC album uit getiteld ‘Traffic’. Het jaar erop bracht Fry en de originele ABC drummer David Palmer het album ‘The Lexicon Of Love’ live ten gehore in de Royal Albert Hall te Londen. De band werd begeleidt door het BBC Concert Orchestra. Anne Dudley van Art of Noise, toetseniste tijdens de opnames van het originele album, was tijdens dit optreden de dirigente. In 2009 tourden Fry en Palmer (als ABC) door de USA als onderdeel van de ‘Regeneration Tour’, tesamen met Terri Nunn van Berlin, Wang Chung, en The Cutting Crew.