GoGo Penguin keert ouder en wijzer terug op ‘GoGo Penguin’

Langer dan ooit tevoren werkte het instrumentale trio uit Manchester aan nieuw materiaal. Het leven had zijn sporen nagelaten. Pianist Chris Illingworth werd vader, er werd lief en leed gedeeld en de muziek die werd gemaakt weerspiegelde de processen die ze doormaakten. Vrijer, creatiever, volwassener. Uit die periode is het zelfgetitelde album ‘GoGo Penguin’ voortgekomen, dat op 1 mei uitkomt. De eerste track van het album, ‘Atomised’, is afgelopen week uitgekomen.

“We were younger, there hadn’t been so many important events in our lives that fed into the music. This time, there’s a lot more facing the realities of becoming older, and mortality, and watching people that you care about being very close to death. At the same time, Chris became a dad. The longer you live, the more complicated your reality becomes, so we felt our music had to reflect that.”

Het bevlogen pianospel van Chris Illingworth, gecombineerd met de bas- en drumlijnen van Nick Blacka en Rob Turner doen op het album GoGo Penguin het hart sneller kloppen. De muziek van Gogo Penguin komt samen in een mengeling van jazz, klassiek en verschillende elektronische invloeden en tart daarmee de hokjesgeest. In mei maken ze de oversteek naar Nederland voor optredens in Paradiso (8 mei) en TivoliVredenburg (9 mei).