8 maart, de verjaardag van Gary Numan

Op 8 maart 1958 werd in het Londense stadsdeel Hammersmith de latere new-wave artiest Gary Numan geboren. Numan was van invloed op vele artiesten, waaronder Nine Inch Nails, Vive la Fête, Goldfrapp, Foo Fighters, Fear Factory, Marilyn Manson en zelfs Moloko en de Sugababes. Numan startte zijn carrière als punkzanger, maar toen hij in een opnamestudio de Moog ontdekte, verving Numan steeds vaker de gitaren door de populaire synthesiser.

Zijn stijl veranderde naar New-Wave en elektronische muziek. Numan had in zijn carrière eigenlijk maar twee echte hits, in 1979 met ‘Are Friends Electric?’ (met zijn band Tubeway Army) and ‘Cars’, van zijn debuutalbum ‘The Pleasure Principle’ uit hetzelfde jaar. Numan treedt nog steeds volop op en brengt ook met regelmaat een album uit.