7 maart, de verjaardag van Taylor Dayne

Taylor Dayne, geboren op 7 maart 1962 als Leslie Wunderman te Baldwin, New York, viert vandaag haar 58e verjaardag. De Amerikaanse pop en freestyle singer-songwriter en actrice scoorde begin 1988 haar eerste wereldhit met haar debuutsingle ‘Tell It to My Heart’. De single behaalde in de Nederlandse Top 40 de eerste plaats. Taylor begon haar professionele zangcarrière toen ze klaar was met high school. Haar eerste stappen zette ze in onbekende rockbands als Felony en Next.

Als solozangeres bracht Taylor onder de naam Les Lee twee dance singles uit, ‘I’m The One You Want’ (1985) en ‘Tell Me Can You Love Me’ (1986). Kort daarna tekende ze een platendeal bij Arista Records, haar eerste single bij Arista, ‘Tell It to My Heart’ werd een wereldwijde hit. Vervolgens had de zangeres hits met ‘Prove Your Love’ (1988) en ‘Can’t get enough of your love’ (1993).