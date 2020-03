The Wood Brothers – Kingdom In My Mind

De folk band The Wood Brothers hebben alweer hun zevende studioalbum uitgebracht. Na net iets minder dan twee jaar gewacht te hebben komt de opvolger van ‘One Drop Of Truth’ uit. Dit zevende album krijgt de titel ‘Kingdom In My Mind’ mee. Geconstateerd mag worden dat dit het meest experimentele album van het trio is tot dusver.

Met een naam als The Wood Brothers zou je denken dat de band uit broers bestaat. In zekere zin is dat ook zo. Chris en Oliver Wood zijn echter niet de enige bandleden. De broers worden bijgestaan door multi-instrumentalist Jano Rix. De band is al sinds 2004 actief en bracht in 2006 zijn eerste album uit. Pas één van de 6 voorgaande albums haalde de hitlijst in Amerika, maar een degelijke fan base heeft de groep wel. Tegenwoordig wordt er veel gestreamd en op streamingdienst Spotify is te zien dat ze toch een behoorlijk aantal streams hebben, die krijg je niet zomaar.

Het nieuwe album ‘Kingdom In My Mind’ is gemaakt tijdens improvisatie sessies. Waarom hebben ze dan gekozen voor een andere aanpak zou je denken. Ze hadden simpelweg te weinig tijd en te weinig geld. Dat zorgt ervoor dat het album, in vergelijking met hun eerdere werk, spontaner en meer aan de experimentele kant is. Hiermee is het dus lekker divers. Up tempo folk wordt afgewisseld met de langzamere gevoeligere liedjes. De muzikaliteit in de meeste nummers klinkt luchtig, de teksten zijn dat niet. Die gaan voornamelijk over hoe ons leven wordt bepaald door bepaalde evenementen et cetera. Het album staat werkelijk waar vol met prachtige liedjes, pakkende deuntjes en meezingbare refreinen.

Een van die echte meezingers is het lekkere ‘The One I Love’. Je ziet jezelf al helemaal zitten bij een kampvuur waar je met je vrienden zit te jammen en dit nummer op de setlist staat van die avond. Het experimentele is goed te horen in ‘Little Blue’. Dit heeft een ongebruikelijk ritme en is haast Zappa achtig te noemen. Tekstueel zit het album ook strak in elkaar. ‘Satisfied’ is hiervan een goed voorbeeld. Dit is ook een van de rustigere nummers op het album.

Al met al is dit echt een leuk album geworden, juist door die spontaniteit en andere aanpak. Hoe verder je het album in gaat, hoe beter de songs worden. Dit is zeker een pad wat The Wood Brothers vaker mogen bewandelen. Misschien is niet iedere fan van de groep het met me eens en hoort liever wat ze op eerdere albums doen. Beluister ‘Kingdom In My Mind’ eens en oordeel zelf of het iets voor je is. (8/10) (Honey Jar Records)