MEUTE laat de muziek voor zich spreken in Paradiso

De Hamburgse techno -brassband bestaande uit elf man stond donderdagavond in een al maanden uitverkocht Paradiso in het kader van hun Europese tour. Zoals altijd zonder draaitafels of andere elektronica maar, enkel met blaasinstrumenten en slagwerk speelden ze hun eigen versies van bekende techno- en elektroklassiekers.

Het was een bijzonder begin van het concert in de voormalige kerk toen ze voor hun opkomst een lied uit de Matthäus-Passion lieten horen. Na deze klassieke geluiden veranderde de sfeer toen ze opkwamen en begonnen met ‘Unfolding’. Wat een geluid! De dreunende bas was tot achterin tot op het bovenste balkon goed te horen en te voelen, oordoppen waren zeker geen overbodige luxe.

Het publiek danste direct mee, is daar niet meer mee gestopt en was zeker niet zuinig met hun applaus. Ook met de “sit down” tijdens ‘The Man With The Red Face’ werd er enthousiast mee gedaan.

Het onlangs uitgebrachte nummer ‘What Else Is There?’, een cover van Röyksopp, was het enige nummer deze hele avond waarbij één van de muzikanten de zang op zich nam. De rest van de nummers waren volledig instrumentaal. Er zat genoeg afwisseling tussen de liedjes en de manier waarop de mannen zich op het podium bewogen zodat het niet eentonig werd.

Natuurlijk werd de avond afgesloten tijdens de tweede toegift en werd het nummer gespeeld waarmee ze bekend zijn geworden en in 2018 viraal zijn gegaan: hun versie van ‘You And Me’ van Disclosure in de Flume remix.

Al met al hebben ze bijna twee uur achter elkaar staan knallen zonder pauzes en praatjes. Het enige dat er gezegd is : “Amsterdam wij zijn MEUTE” en “Dankjewel”, verder hadden deze Duitsers geen woorden nodig om een muzikale feestavond te brengen.