Juanes, Black Pumas, Allen Stone en meer bevestigd voor jubileum editie van Bospop

Vandaag worden er acht nieuwe namen aan het programma toegevoegd. Ook Juanes, Black Pumas, Allen Stone, The Struts, Sloper, Inge van Calkar, Goodbye June en The Gary Moore Tribute Band zijn bevestigd voor het veertigjarig jubileum van Bospop. De 40ste editie van het festival vindt plaats op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 juli 2020 op Evenemententerrein A2 Weert Noord. De kaartverkoop is reeds van start via www.bospop.nl en www.ticketmaster.nl.

Juanes

We kennen Juanes natuurlijk vooral van de megahit La Camisa Negra uit 2004, maar de Colombiaan heeft nog veel meer in zijn mars. De zanger/multi-instrumentalist is nog steeds een van de grootste Latinpop-artiesten: hij heeft inmiddels acht albums, twintig Latin Grammy Awards en talloze andere prijzen op zijn naam staan. Zijn meest recente plaat Más Futuro Que Pasado is erg goed ontvangen door zowel critici als fans. Met die toevoeging aan zijn repertoire mag er geen twijfel meer over bestaan: Juanes maakt er een zonnig feestje van op de festivalweide.

Black Pumas

Dit kersverse soulduo uit Texas zorgde in 2019 voor een sensatie in muziekland. De band, die bestaat uit zanger/gitarist Eric Burton en gitarist/producer Adrian Quesada, bracht vorige zomer zijn titelloze debuutplaat uit en toen ging het heel rap. De mannen wonnen een prijs voor ‘beste nieuwe band’ bij de Austin Music Awards, werden genomineerd voor een Grammy Award als ‘beste nieuwe artiest’ en de krant The Guardian schreef over de band: “Black Pumas is het antwoord op de spannende vraag hoe het zou klinken als Sam Cooke of Neil Young zich aansloot bij Wu-Tang Clan.” Een seventies-soulexplosie met een vleugje rock & roll, wie lust dat nou niet?

Allen Stone

Deze dertiger met blonde lokken is een grote soulsensatie in Amerika. Toen hij als kleine Allen Stone r&b uit de jaren zestig en zeventig hoorde, wist hij het zeker: dat wil ik ook kunnen. Zijn titelloze debuut vol Stevie Wonder-achtige nummers uit 2011 schoot direct de top 40 in van de r&b/hiphop-albumlijsten en Stone’s nieuwste plaat Building Balance (2019, met producer Jamie Lidell) bewijst wederom dat huidskleur niets met muziek te maken heeft. Stone schrijft sociaal-politieke soulsongs en probeert de wereld een stukje beter te maken met z’n gitaar. Zing zo hard als je kunt mee met nummer als Sunny Days en Unaware, want dat Stone wel van een beetje samenzang houdt, bewees hij afgelopen najaar met zijn Karaoke Extravaganza Tour.

Tot nu toe bevestigd:

Vrijdag:

Sting, Melissa Etheridge, The Revolution, White Lies, Jett Rebel, Allen Stone, The Struts, The Record Company, The Gary Moore Tribute Band

Zaterdag:

Lionel Richie, Joe Bonamassa, De Dijk, Black Pumas, Heather Nova, Natasha Bedingfield, Stahlzeit, Tim Montana, Sloper, Inge van Calkar, Gin Lady

Zondag:

Kensington, Beth Hart, Passenger, BLØF, Juanes, Seasick Steve, Walter Trout Band, Allman Betts Band, Yola, Larkin Poe, The Steel Woods, Goodbye June, Robert Jon & The Wreck

Op Bospop treden tientallen internationale artiesten op, verdeeld over twee podia: het hoofd- en een tentpodium. Ook dit jaar start Bospop op vrijdag en kent het festival drie festivaldagen met een volledig programma op beide podia. De 40ste editie van het festival vindt plaats op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 juli 2020 op Evenemententerrein A2 Weert Noord.