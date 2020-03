Dixie Chicks brengen na veertien jaar nieuw album uit

De Dixie Chicks hebben gisteravond ‘Gaslighter’ uitgebracht, de eerste single van het langverwachte vijfde studioalbum met dezelfde naam. Het project, waaraan ook singer-songwriter en producer Jack Antonoff meewerkte, markeert bijna veertien jaar sinds de Dixie Chicks voor het laatst met een studioalbum kwamen.

De eerste single Gaslighter is een opzwepend nummer met de krachtige en eerlijke teksten waar de Dixie Chicks bij hun fans om bekend staan. De bijbehorende video haakt in op de wereldwijde vrouwenbeweging en viert de kracht van vrouwen en hun onderlinge band door de eeuwen heen.

Hoewel het bijna veertien jaar geleden is dat hun prijswinnende album ‘Taking The Long Way’ uitkwam, maakten de Dixie Chicks vorig jaar al een al een onverwachte comeback met hun bijdrage aan het nummer ‘Soon You’ll Get Better’ van Taylor Swift, wat het country trio voor het eerst in tien jaar weer een plek in de hitlijsten opleverde.