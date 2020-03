De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 6 maart 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor op Spotify van vrijdag 6 maart 2020.

Het is zover. Nooit eerder had je zo’ n goede reden om lekker thuis te blijven en onafgebroken naar de playlist van Maxazine te luisteren. Een oud minsiter die claimt dat door met je Tesla te rijden oudere mensen in de kou laat zitten? De man heeft gelijk, we laten de Tesla staan! Zoveel stroom gebruikt dat Spotify niet, toch? De maximumsnelheid gaat binnenkort toch omlaag, neem alvast een voorproefje van life in the slow lane. Hij is er weer: De nieuwe Maxazine Music Playlist!

Deze week zit hij stampvol lekkers waar je het liefste een maandvoorraad van zou hebben, maar die desondanks toch weer gewoon volgende week wordt bijgevuld. Deze week lekkers van de Raggende Manne, Jeangu Macrooy, Christine & the Queens, Ntjam Rosie, Lady Gaga en Keith Urban. Alsof het allemaal niks is

Niet vergeten, volgende week is er weer een vrijdag!

Hakuna Matata