Honey Honey ‘The Festival’ 2020 maakt programma bekend

De line-up van de eerste editie van Honey Honey ‘The Festival’ is rond. Onder meer Willie Wartaal, Fata Boom (live), Lionstorm (live), David Vunk, Tom Trago, Doppelgang en Pablo Discobar Soundsystem & Sanja maken zaterdag 30 mei hun opwachting in Nijmegen. Het creatieve randprogramma met theater, stand-up comedy, spelletjes en performances in het LGBTQ-thema wordt verzorgd door Ben de Vlegel, Naaistreek en meer. Honey Honey ‘The Festival’ biedt daarmee een totaalbeleving op een nieuwe, nog nader bekend te maken plek op het Vasim terrein.

Ras-entertainer Willie Wartaal is met name bekend van het beruchte raptrio De Jeugd Van Tegenwoordig, maar staat ook regelmatig achter de knoppen in toonaangevende clubs en op festivals als Lowlands en Milkshake. In het Pinksterweekend brengt hij zijn mix van electro en techhouse ten gehore op Honey Honey ‘The Festival’.

Fata Boom is erbij met een extravagante live-act. Dit Amsterdamse hiphop-trio, bestaande uit een gemaskerde zangeres, een genderneutrale rapper en een muzikale duizendpoot, was vorig jaar op de Smkmrkt al een groot succes en mag deze eerste festivaleditie natuurlijk niet ontbreken. Ook Lionstorm, de eerste Nederlandse queer rapformatie, belooft een sexy live performance neer te zetten.

De Rotterdamse dj, producer, platenbaas en opvallende verschijning David Vunk voorziet het Honey Honey publiek van een dosis italo, house, funk en new wave. Tom Trago neemt zijn immer dansbare mix van disco, soul en house mee naar het Vasim terrein. De identieke tweelingbroers van Doppelgang zorgen voor een portie Chicago-house en disco, compleet met spontane dansroutines en een perfect op elkaar afgestemde look.

Pablo Discobar Soundsystem gaat back-to-back met Sanja, ook wel ‘the mother of Honey Honey’. Bovendien zijn er diverse aanstormende talenten uit de scene aangekondigd, waaronder Femmetastic. Naast de muzikale line-up is er veel ruimte voor creatieve initiatieven, zoals theater en performances door Naaistreek, Ben de Vlegel en bekende LGBTQ-collectieven als Flikker, Supernature, MilQ, DePlak en TUTTI. Het volledige programma is te vinden op de website van Honey Honey.

Hét LGBTQ-festival van Oost-Nederland

Queer, hetero, drag, homo, bi, pan, trans en alles daar tussenin: iedereen is welkom bij Honey Honey. Na een succesvol voorproefje op de Smkmrkt tijdens de Roze Woensdag van de Nijmeegse Vierdaagsefeesten, wordt in het Pinksterweekend de eerste festivaleditie gevierd op een gloednieuwe locatie. T