Jeff Wayne’s The War Of The Worlds komt naar Ziggo Dome

Jeff Wayne’s Musical Version Of The War Of The Worlds keer terug naar Nederland. De musicalshow vertelt het spannende Victoriaanse verhaal van HG Wells uit 1898 over de invasie vanuit Mars. De cast voor de show zal later dit jaar bekend worden gemaakt. De show reist al tientallen jaren de wereld over en blijft zich opnieuw uitvinden en doorgroeien. Ook nu is de bijzondere live ervaring weer uitgebreid. De show gebaseerd op het iconische verhaal van HG Wells keert na zeven jaar terug naar Nederland met een vernieuwde show en is groter dan ooit.

Dit keer zie je o.a.:

Jeff Wayne zegt zelf over de show:

“For over four decades now I’ve lived out a dream of bringing the true story of HG Wells dark Victorian tale to listeners and audiences from around the world, while pushing technology to the limit both sonically and visually as time has moved on.

In 2019 we launched The War of The Worlds: The Immersive Experience in Central London, combining, immersive theatre, virtual and augmented realities, holograms and other cutting-edge technology; giving audiences the chance to live through the Martian invasion of 1898.

Now our newest arena production combines these elements within the live performance, for an even more unique, emotional and at times, scary experience.”