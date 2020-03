Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: The Marcus King Band in Paradiso.

Concerttip dinsdag 3 maart: The Marcus King Band in Paradiso

Zanger, songwriter en begenadigd gitarist Marcus King maakte met debuutalbum ‘Soul Insight’ in 2015 direct een sterke indruk. Zijn ‘soul-influenced psychedelic southern rock’ combineert een oud geluid met nieuwe energie en komt met zijn band ‘The Marcus King Band’ live het best tot zijn recht. Op zijn tweede langspeler ‘The Marcus King Band’ uit 2016 riep King de hulp in van voorbeelden Derek Trucks (speelt gitaar op ‘Self-Hatred’) en levende legende Warren Haynes (bekend van o.a. Gov’t Mule, The Allman Brothers Band en The Dead). Met name Haynes had een grote bijdrage gezien hij het album ook produceerde. King en zijn band zitten niet stil, in oktober 2017 verscheen de ‘Due North’ EP en vorig jaar was daar alweer het volwaardig album ‘Carolina Confessions’.