3 maart, de verjaardag van Stacie Orrico

Stacie Orrico werd op 3 maart 1986 in Seattle geboren en brak in Nederland door met de single ‘Stuck’, die in Nederland de derde plaats behaalde in de hitlijsten. Daarvoor had de singer-songwriter al twee singles uitgebracht, die over de gehele wereld flopten. Het album dat ze daarbij al op 14-jarige leeftijd uitbracht, ‘Geniune’, deed het beter, vooral in Christelijke kringen. Ruim 500.000 exemplaren gingen over de toonbank, maar na haar doorbraak in 2003 ging het echter ook weer minder.

‘(There’s Gotta Be) More to Life’ kwam slechts tot de 16e plek en na enkele flops van haar album ‘Stacie Orrico’ wilde ze alweer stoppen met de muziek, verhuisde ze naar Malibu en begon te werken in een bar. In 2006 mistte ze het optreden, maakte een comeback en het album ‘Beautiful Awakening’ deed het weer redelijk. De singles deden het minder en in Nederland kwam alleen ‘I’m Not Missing You’ (krap) in de top 40. Orrico werd buitengezet bij haar platenlabel en trok naar Afrika om vrijwilligerswerk te doen.