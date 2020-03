Beatles beurs Beat-Meet binnenkort weer in Leiden

The Beatles zijn al 50 jaar uit elkaar, maar nog steeds houdt hun muziek miljoenen over de hele wereld bezig en zijn de verkopen van hun oude platen (cd’s) gigantisch. Elk jaar gaan er wereldwijd nog miljoenen over de toonbank !! En ook in de download lijsten staan de Beatles in de hoogste regionen!

De muziek van John Lennon, Paul McCartney, George Harrison & Ringo Starr mag ondertussen al vrijwel klassiek genoemd worden. Het nummer ‘Yesterday’ werd zelfs verkozen tot ‘song van de (twintigste) eeuw’. 50 jaar na het uiteenvallen van The Beatles, blijkt er nog steeds een grote belangstelling te bestaan voor alles wat de fab four gedaan hebben. En Paul McCartney en Ringo Starr spelen wereldwijd nog steeds voor uitverkochte zalen!

Beatles fans, verzamelaars en liefhebbers kunnen op zaterdag 11 april terecht in Scheltema Leiden aan de Marksteeg 1 (hoek Oude Singel) in Leiden (dicht bij station Leiden-Centraal en met ruime parkeergelegenheid in de buurt) waar, al voor de 42ste keer, BEAT-MEET plaats vindt.

Op deze Beatlesbeurs kunnen fans, liefhebbers en verzamelaars lekker snuffelen tussen de duizenden LP’s, singletjes, CD’s, DVD’s, boeken, bladen,video’s en memorabilia die te kijk, te koop of te ruil zijn. Er zijn standhouders uit binnen- en buitenland, dus het aanbod zal spectaculair zijn. Voor dit evenement komen bezoekers vanuit de hele wereld (zelfs vanuit Japan en de USA) naar Nederland. Er zijn ook stands van de Beatles Fanclub en de Paul McCartney Fanclub. Schrijver Ed Dieckmann presenteert en signeert zijn ‘A is for Apple’ boeken over het door de Beatles opgerichte Apple-label. Tekenaar Meester Baar presenteert ‘All Together Now!’: 211 Beatles-songs in 211 unieke illustraties. En er is Beatles & Sixties Live muziek van Xavier Baudet en Andrew Vromans.

Bezoekers kunnen tevens Beatles platen of memorabilia meenemen om te ruilen/verkopen of vrijblijvend te laten taxeren.