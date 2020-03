The Kik neemt orkest mee naar Ahoy Rotterdam

De Kik komt samen met een echt orkest naar Ahoy Rotterdam. Tijdens het optreden brengt de Rotterdamse band een dwarsdoorsnede van hun repertoire. Van doorbraakhit ‘Simone’ tot nummers van nieuwe album ‘Jin’, maar ook de succesvolle muzikale uitstapjes zoals het album met Armand, het materiaal van Boudewijn de Groot en het album ‘Hertaalt!’ met Nederlandse versies van Engelstalige hits.

The Kik-zanger Dave von Raven: “Vorig jaar stonden we voor het eerst in Ahoy. Eerlijk gezegd zit ik nog steeds na te genieten. Aan het einde van de avond kon ik niks anders zeggen dan ‘tot volgend jaar allemaal’, want het gevoel dat door je heen stroomt als je optreedt in dit muziekpaleis wil je keer op keer herbeleven en nooit meer kwijtraken. En daarom gaan we ‘m weer doen dit jaar, wederom met ons fantastische orkest. We kijken er zó ontzettend naar uit, dat hou je niet voor mogelijk.”

Nederlands bekendste Nederbietband The Kik, bestaande uit Dave von Raven, Arjan Spies, Marcel Groenewegen, Paul Zoontjens en Ries Doms werd in 2011 opgericht. Na het debuutalbum ‘Springlevend’ in 2012, met daarop de hit ‘Simone’ heeft The Kik zich op vele terreinen ontwikkeld. Ze waren een seizoen de huisband van DWDD, zetten Nederpopheld Armand in het zonnetje, maakten de titelsong voor de film ‘Toen Was Geluk Heel Gewoon’ en boekten vorig jaar groot succes met hun livevertolkingen van de klassieke Boudewijn de Groot albums ‘Voor de overlevenden’ en ‘Picknick’.

Op 14 februari is het nieuwe vierde studioalbum ‘Jin’ uitgekomen. Ook staat The Kik met orkest dit jaar op Pinkpop. Zaterdag 7 november geeft The Kik met orkest een concert in Rotterdam Ahoy.