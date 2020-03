Daniël Lohues – Sowieso

De Drentse zanger Daniël Lohues komt aan de lopende band met nieuwe albums aanzetten. Ook nu wacht hij niet te lang met de opvolger van zijn vorige album ‘Vier’ uit 2018. Zijn nieuwe plaat ‘Sowieso’ is een enorm gevarieerde cd geworden.

Daniël Lohues is bekend geworden als frontman van de in het Drentse dialect zingende band Skik. Die band scoorde in de jaren ’90 een aantal redelijke hitjes waarvan ‘Op Fietse’ de bekendste is. Vanaf 2003 vond Lohues het tijd om solo verder te gaan. Skik is nooit echt officieel uit elkaar gegaan, maar geen van de leden ziet meer toekomst in de band.

Als solo artiest heeft de beste man ook een aantal succesvolle nummers gemaakt, denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘Hier Kom Ik Weg’ en ‘Prachtig Mooie Dag’. Het is bijna niet te geloven hoeveel muziek hij uitbrengt. Bij de meeste artiesten/bands zit er minimaal twee jaar tussen albums, bij Lohues is dat maximaal twee jaar.

Helaas heeft hij wegens gezondheidsredenen zijn theater tournee af moeten zeggen en ook persconferenties voor het promoten van deze plaat zijn afgezegd. Wel gaf hij op z’n site een korte toelichting over het album: “’Sowieso’ is een LP met songs die ik onlangs geschreven en opgenomen heb. Sommige songs in één keer opgenomen met de band waar ik de laatste jaren zo graag mee speel, andere nummers in dezelfde studio, in mijn eentje bij een schemerlamp. Deze plaat wilde ik sowieso maken. Nu begint later.”

In de inleiding zei ik al dat het album enorm divers is. Natuurlijk zijn er nummers te vinden in dezelfde stijl als de nummers waarmee hij successen boekte als solo artiest. Maar op deze cd, die overigens een stukje korter is dan zijn vorige platen, zijn ook blues, up-tempo en zelfs een beetje rock ’n roll te vinden.

Het album begint met twee lekker vlotte nummers, ‘Mag ’t Toch Wel Hopen’ en de bijna country rocker ‘Dansen In De Modder’ zorgen er voor dat je er gelijk goed in zit. De single ‘Niks Mooiers As Dat’ is een heerlijk fris en up-tempo nummer. Het zorgde niet voor niets voor zijn allereerste top song. Beste nummer op ‘Sowieso’ is ‘Ja, Hoger Nog!’, ook dit is een wat vlotter nummer, met een fijne gitaarsolo. De melodie geeft je een 60’s gevoel. Popmuziek met psychedelische elementen. Prachtig. ‘Hart An Flarden’ is een fantastisch blues nummer, met geniale gitaarstukken, zeker ook een om eens op te zoeken.

Dit is een erg sterk album van de Drent. Heel gevarieerd waardoor je niet het gevoel krijgt van: ja, nu heb ik het wel gehoord. Dit album blijft je verassen. Daniël Lohues blijft je verassen met zijn geniale muzikale brein. Een Nederlandstalige plaat van de allerbovenste plank. (9/10) (Ericana Recordings)

Tracklist ‘Sowieso’:

1. ‘Mag ‘t toch wel hopen’

2. ‘Dansen in de modder’

3. ‘Van ’n rivier’

4. ‘Duusternis’

5. ‘Gao’j met?’

6. ‘Niks mooiers as dat’

7. ‘Ie maggen hier altied henkommen’

8. ‘Wat doen we nou’

9. ‘Over joe’

10. ‘Ja, hoger nog!’

11. ‘Van de liefde’

12. ‘Hart an flarden’

13. ‘Zij hef niks’