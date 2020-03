Milow in december op tour door Nederland

Milow vereert Nederland in december van dit jaar met een nieuwe clubtour. Na een bijzonder concert in Carré, bezoekt hij aan het eind van 2020 Nijmegen, Eindhoven, Den Haag, Groningen, Utrecht en Heerlen. Deze optredens staan in het teken van zijn zesde album ‘Lean Into Me’, dat in mei vorig jaar verscheen.

Het is ruim tien jaar geleden dat dat de zanger internationaal doorbrak met de monsterhit ‘Ayo Technology’. Dat jubileum viert de Vlaming samen met het Antwerp Philharmonic Orchestra vanavond in het vrijwel uitverkochte Amsterdamse Carré. De laatste keer dat de zanger een uitgebreide clubtour deed is alweer vier jaar geleden. Doornroosje in Nijmegen, Effenaar in Eindhoven, Paard in Den Haag, SPOT in Groningen, TivoliVredenburg in Utrecht en Parkstad Limburg Theaters in Heerlen zijn de zalen die Milow later dit jaar zullen ontvangen.

Gehele speellijst en data:

Woensdag 9 december 2020 Doornroosje Nijmegen

Donderdag 10 december 2020 Effenaar Eindhoven

Zaterdag 12 december 2020 PAARD Den Haag

Maandag 14 december 2020 SPOT Groningen

Dinsdag 15 december 2020 TivoliVredenburg Utrecht

Donderdag 17 december 2020 Parkstad Limburg Theaters Heerlen