Lady Gaga kondigt nieuw album aan

Het Amerikaanse pop-icoon Lady Gaga brengt op 10 april haar zesde studio-album uit, dat ‘Chromatica’ gaat heten. Dit is het eerste album van Lady Gaga sinds ‘Joanne’ uit 2016. Lady Gaga produceerde ‘Chromatica’ samen met BloodPop®. Het album komt uit in verschillende vormen, zoals een standaard CD, verschillende kleuren vinyl en op cassette.

Het nummer ‘Stupid Love’, dat afgelopen vrijdag uitkwam, is de eerste single van ‘Chromatica’. Wat de videoclip van ‘Stupid Love’ extra bijzonder maakt, is dat deze volledig met een iPhone 11 Pro werd geschoten. Hierin zijn dansers en danseressen in een woestijn te zien in enorm kleurrijke, extravagante outfits, geheel in stijl met de excentrieke New Yorkse zangeres.

Vanaf het moment dat Stefani Germanotta als Lady Gaga in 2010 met haar eerste album ‘The Fame’ naar buiten trad, was al duidelijk dat we met iemand te maken hadden die meer meebracht dan alleen maar opzwepende popliedjes. De clips van haar eerste singles, ‘Just Dance’ en ‘Pokerface’, toonden haar al in flamboyante outfits en zetten de zangeres neer als een toekomstige popdiva.

Dat heeft ze tien jaar later meer dan waargemaakt. Ze is een van de grootste artiesten van haar tijd, meervoudig Grammy winnaar en een succesvolle actrice, met een Oscar voor ‘Shallow’ uit de film ‘A Star Is Born’ (2018). ‘Chromatica’, dat 10 april uitkomt, is het zesde album van Gaga.