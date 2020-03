Melissa Etheridge komt naar Oostende

Om de 25ste verjaardag van haar iconisch album ‘Yes I Am’ te vieren, kondigde Melissa Etheridge een Europese tournee aan. Binnenkort houdt de Amerikaanse halt in Kursaal Oostende. De Grammy-winnende singer-songwriter zal er songs brengen uit haar omvangrijke oeuvre, waarbij materiaal uit ‘Yes I Am’ uiteraard niet mag ontbreken.

Op ‘Yes I Am’, dat haar internationale doorbraak betekende, staan enkele van haar bekendste hits waaronder ‘Come To My Window’, ‘I’m the Only One’ en ‘If I Wanted To’. Met het album kreeg ze een Grammy Award voor Best Female Rock en Best Female Vocal Performance. Het album behaalde maar liefst zesmaal platinum en stond meer dan twee jaar en half in de album charts. Daarnaast heeft Etheridge ook een Oscar gewonnen voor Best Original Song in 2007 en maakte ze in 2011 haar debuut op Broadway in ‘American Idiot’, de rockopera van Greenday, waarin ze Billie Joe Armstrong voor een week verving.

Melissa heeft alvast heel veel zin om opnieuw naar Europa af te zakken: “The wait is finally over. It has been way too long since I have been to Europe. I am so excited to bring this tour over the pond to see all of you!”

Melissa Etheridge komt op 24 juni 2020 naar Kursaal Oostende voor een concert.