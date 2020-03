2 maart, de verjaardag van Lou Reed

Vandaag zou Lou Reed, Velvet Underground leider en rock pionier, 77 jaar geworden zijn. Reed is het meest bekend door zijn werk als gitarist, zanger en tekstschrijver voor de Velvet Underground, en natuurlijk zijn solo-carrière. Reed had met zijn muziek een enorme impact op de Amerikaanse cultuur, hij introduceerde de avant garde rock en pop tot de mainstream muziek. Zijn samenwerking met Andy Warhol staat bekend als een van de meest belangrijke samenwerkingen in de hedendaagse cultuur. Ondanks dat de Velvet Underground in de jaren ’60 maar matig succes hadden, groeide hun populariteit enorm de afgelopen jaren. In 1996 traden ze toe tot de Rock and Roll Hall of Fame.

Reed hield er een ruige levensstijl op na met drugs en alcohol, samen met zijn vriend Keith Richards. Als gevolg van deze levensstijl onderging de zanger begin 2013 een levertransplantatie, kort na de operatie kreeg hij complicaties waarna hij met spoed naar het ziekenhuis werd vervoerd. Reed kreeg de terugslag 10 dagen nadat hij weer voor het eerst in het openbaar verscheen – tijdens het Cannes Lions International Festival of Creativity – sinds zijn levensreddende levertransplantatie. Lou Reed overleed op 27 oktober 2013, hij is 71 jaar geworden.