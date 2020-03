Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Sam Fender in Paradiso.

Concerttip maandag 2 maart: Sam Fender in Paradiso

Het is snel gegaan met de jonge indierocker Sam Fender. De slechts 25-jarige multi-instrumentalist en zanger werd in 2018 uitgeroepen tot één van BBC’s Sound of 2018-acts, tourde met grote namen als Ben Howard, Hozier en George Ezra en won zelfs een Critic’s Choice Award tijdens de fameuze Brit Awards. Je zou bijna vergeten dat zijn debuutalbum ‘Hypersonic Missiles’, die overigens meteen op de nummer één positie terecht kwam in Engeland, pas net een paar maanden uit is. Op 2 maart 2020 komt hij terug naar Amsterdam voor een concert in de grote zaal van Paradiso.