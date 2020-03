Beach Boy Brian Wilson komt naar Nederland

Na kille weken van wind, regen en sneeuw komen er eindelijk wat zomerse good vibrations onze richting uit. Brian Wilson kondigt namelijk zijn terugkeer naar ons land aan, in het gezelschap van Beach Boys-broeders Al Jardine en Blondie Chaplin! Twee concerten geeft hij maar liefst.

Hij is één van de meest gerespecteerde figuren in de populaire muziek en het creatieve brein achter een resem legendarische nummers uit de rockgeschiedenis. ‘Wouldn’t It Be Nice’, ‘God Only Knows’, ‘I Get Around’, ‘Don’t Worry Baby’ en ‘California Girls’ zijn slechts enkele nummers van de schijnbaar oneindige reeks tophits die Brian mee geschreven, geproduceerd en live gebracht heeft met zijn familieband The Beach Boys.

Of het nu full albums waren of afzonderlijke tracks, of het solo was of in samenwerking met andere artiesten, Brian Wilson is nooit gestopt met het maken van geniale muziek. Zijn uitzonderlijk talent en indrukwekkende carrière werden in de loop der jaren onder andere bekroond met Grammy Awards, een Golden Globe Award en een introductie in de Rock and Roll Hall of Fame.

Op 22 juni brengt hij een uniek repertoire van greatest hits tot leven in Carré in Amsterda, om op 26 juni terug te komen voor een concert in De Oosterpoort in Groningen