Win kaarten voor Broken Brass

Broken Brass is next level brass music. Energiek en explosief, de energie van brass wordt gemixt met de drive van electropunk, de flow van hiphop en de attitude van rock ‘n roll.

De band heeft de afgelopen jaren al menig festivaltent en podium omvergeblazen en is nu uitgebreid met de Nieuw-Zeelandse zanger Isaac McCluskey, die met zijn vocals nog een extra laag power toevoegt. Op 9 maart komt Broken Brass met een nieuwe single en de Nederlandse clubtour start op 14 maart.

