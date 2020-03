The Pilgrims zijn Maxazine Maandartiest Maart

In de jaren ’90 was The Pilgrims een succesvolle Nederlandse formatie, afkomstig uit Noord-Holland, die opviel door opzwepende rockmuziek en de donkere, intense en soulvolle stem van zanger en gitarist Reniet Vrieze. De band bestond verder uit drummer Leon Klaasse, gitarist Persijn Joling en Jasper Teule op bas. Ze maakten vier albums en brachten onder andere de single ‘White Men’ staat nog steeds in de hoofden van velen gegrift. The Pilgrims groeide uit tot een geliefde live act.

The Pilgrims zijn nu terug, met het nieuwe album ‘6IX’. Het is opgenomen in de RAW Studio te Zaandijk en bevat 14 nieuwe songs, met twee Otis Redding-covers als bonus-tracks. Het nieuwe album, gemixed door Emile den Tex en gemastered door Peter Brussee, laat een sfeervolle en energieke mix horen van bluegrass, folk, soul en rock, overgoten met de kenmerkende strot van Reniet. De nummers zijn authentiek, puur en gaan over thema’s als internet-seks, dementie, haantjesgedrag en dankbaarheid. De titel verwijst uiteraard naar het zesde album en geeft een knipoog naar de sexy kant van het werk van The Pilgrims. Het album zal op 6 maart uit komen.

Omdat The Pilgrims een van Neerlands beste bands is en ‘6IX’ daarbij een geweldig album is, heeft de redactie van Maxazine besloten The Pilgrims deze maand tot ‘Maxazine Maandartiest’ te bombarderen. Verwacht in maart dus veel, heel veel Pilgrims!