G. Love & Special Sauce – The Juice

Na een pauze van net iets minder dan 5 jaar is G. Love samen met zijn Special Sauce terug met een nieuwe plaat. Met ‘The Juice’ levert hij weer een fijn album af met een hoop gastartiesten.

Geboren als Garrett Dutton in Philadelphia. G. Love werd zijn artiestenaam. Hij besloot een compleet unieke mix te maken van folk, blues en rap. Dit zorgt al meer dan 20 jaar voor fijne platen, die ook met positieve reacties worden ontvangen. In de hitlijsten heeft hij nooit echt potten gebroken. Solo niet en ook niet met Special Sauce. Wel heeft de man een redelijk grote aanhang door de jaren heen verzamelt. Zijn bekendste nummer is ‘Baby’s Got Sauce’.

Wat direct opvalt bij het bekijken van de tracklist is de hoeveelheid gastartiesten. Maar liefst op 5 van de 11 nummers is iemand meer te horen. Dit varieert van bluesgitarist Marcus King tot soul artiest Ron Artis II. Het album heeft een vrolijke vibe. Het is verder lekker liggen in de zon op het strand en genieten van het leven. De teksten zijn hier en daar persoonlijk en politiek, iets wat niet direct opvalt door de vrolijke en pakkende melodie en het meezinggehalte van veel nummers.

Vanaf nummer één weet je eigenlijk al wat een fijne plaat dit weer gaat worden. Titelnummer ‘The Juice’ begint een beetje apart met een gemompeld stukje van een kind, gelukkig gaat die snel weer over in wat we gewend zijn van G. Love. Halverwege staat het opzwepende ‘Shake Your Hair’. Dit nummer zou ook mooi staan als een gospel. Dat gevoel krijg je bij het achtergrondkoor al direct. Eén nummer later is het tijd voor de meest blues geïnspireerde nummer van het album. ‘Fix Your Face’ begint gelijk met een heel prettig gitaarlikje. Zo eentje waarvan je moeilijk gaat kijken. Het welbekende gitaargezicht. Ook liefde wordt bezongen. Met een vrolijk deuntje, een beetje fluiten en een mooie liefdevolle tekst. In zijn geheel is ‘She’s The Rock’ een heel lief liedje, een beetje aan de zoete kant, maar dat is elk liefdesliedje wel.

Staat er een slecht nummer op deze plaat? Nee. Het is vrolijke muziek, een erg leuke mix van stijlen die je zelf misschien niet zo snel bij elkaar zou hebben gezocht. Het werkt dus wel degelijk. Jammer dat deze muziek niet eens wat meer aandacht krijgt/. De muziek is echt niet ‘moeilijk’, het is een fijne plaat waarbij je direct het gevoel van zomer krijgt. (9/10) (Philadelphonic Records)