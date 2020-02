Niall Horan komt naar Ziggo Dome

Niall Horan heeft de Europese data van zijn wereldtournee aangekondigd, die in het teken staat van zijn nieuwe album ‘Heartbreak Weather’. Het nieuwe album ‘Heartbreak Weather’ is de opvolger van debuutalbum ‘Flicker’uit 2017. Onlangs verscheen de derde single van het album ‘No Judgement’ met bijbehorende video. Het nummer is geschreven door Niall zelf samen met Julian Bunetta, Tobias Jesso Jr., John Ryan en Xplicit.

Rolling Stone voegde ‘Heartbreak Weather’ toe aan de lijst van de 70 meest veelbelovende albums van 2020 en prees Horan’s recente optreden in ‘Saturday Night Live’ waar hij de eerste twee singles ‘Nice To Meet Ya’ en ‘Put a Little Love on Me’ speelde. Het nieuwe album komt 13 maart uit maar is nu al beschikbaar voor pre-order

Over het album zegt Niall:”When I listen to albums, I like to listen to them start to finish. With Heartbreak Weather, I wanted to tell the story that was in my head, hopefully lead people down the storytelling lane of an album track listing versus just ‘I’m gonna skip to the next one. I was trying to think how I could write a different album than the usual…I wanted to write songs from different sides or from someone else looking in.”

Niall Horan, die meer dan 80 miljoen albums verkocht als bandlid van het mega-succesvolle One Direction, begon zijn solocarrière met de singles ‘This Town’ en ‘Slow Hands’, die allebei minstens 2 keer platina werden in meerdere delen van de wereld. Met het debuutalbum ‘Flicker’ behaalde hij een enorm wereldwijd succes en ontving lovende kritieken. Het album kwam in oktober 2017 op nummer 1 binnen in de Billboard 200 en ontving al snel de platina status in 20 landen, inclusief de Verenigde Staten. Naast meer dan drie miljoen verkochte albums en 3,5 miljard wereldwijde streams stond het album bovenaan de iTunes Top Album Chart in 61 landen. Horan’s Flicker World Tour omvatte uitverkochte shows in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Europa, Singapore, Japan, Brazilië en Australië. Op zaterdag 17 oktober zal hij in Zigoo Dome te bewonderen zijn.