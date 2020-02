DJ Shadow, Khruangbin, Mura Masa, Octavian en meer naar Best Kept Secret 2020

Onder meer DJ Shadow, Khruangbin, Mura Masa, Octavian, Hamilton Leithauser, Hunee en KOKOKO! komen naar Best Kept Secret 2020. Eerder werden headliners The Strokes, Massive Attack en The National en meer dan 60 andere artiesten bevestigd.

DJ Shadow is één van de meest in het oog springende namen van de line-up voor Best Kept Secret 2020. De altijd innovatieve DJ, producer en turntablist brak in 1996 door met zijn baanbrekende debuutalbum Endtroducing… Op Best Kept Secret komt DJ Shadow laten zien waarom hij tot een van de invloedrijkste artiesten van de afgelopen 25 jaar wordt gezien. Hunee, bekend van de Amsterdamse scene rond Rush Hour en De School en zijn succesvolle album Hunch Music, draait op zaterdagnacht direct na headliner The Strokes. Khruangbin speelde twee jaar geleden hun doorbraakshow op Best Kept Secret, op een uitpuilende Stage TWO. De Texaanse band combineert Thaise funk, Iraanse psychedelica en vele andere stijlen. Eind vorig jaar speelde Khruangbin nog twee keer in een uitverkocht Paradiso. De jonge elektronica-artiest Mura Masa scoorde al vele grote hits als ‘Deal Wiv It’ (with slowthai), ‘Lovesick’ (feat. A$AP Rocky), ‘Firefly’ (feat. NAO) en zal op Best Kept Secret met liveband optreden. De Frans-Britse rapper Octavian kreeg bekendheid door zijn mixtapes SPACEMAN en Endorphins. Hij werkte onder meer samen met A$AP Ferg, Skepta en de eerder genoemde Mura Masa en brengt op vrijdag zijn unieke sound naar Best Kept Secret. De achtste editie van Best Kept Secret vindt plaats van 12 tot en met 14 juni in Hilvarenbeek.

Meer nieuwe namen

Daarnaast werden de volgende namen toegevoegd aan het affiche van Best Kept Secret 2020:

Angel Bat Dawid – Barney Artist – Bradley Zero – Courtney Marie Andrews – Ela Minus – Eve Owen – Hamilton Leithauser – Irreversible Entanglements – JFDR – KOKOKO! – MICH – Otim Alpha – Pip Blom – S10 – The Homesick – Waltzburg – WIES