Lady Gaga terug met nieuwe single: ‘Stupid Love’

Little Monsters over de hele wereld maakten een vreugdedansje van geluk. De single ‘Stupid Love’ van Lady Gaga is deze week uitgebracht. Na een periode waarin ze haar dansbare popsound inruilde voor een uitstapje in de country, met het album ‘A Star Is Born’ en haar filmrol in de gelijknamige Oscar winnende film uit 2018, keert Gaga nu weer terug naar haar roots. Voor de kleurrijke clip van het nummer is er uitsluitend gefilmd met een smartphone.

Met tachtig miljoen volgers op Twitter, veertig miljoen op Instagram, achtenvijftig miljoen op Facebook en vijftien miljoen abonnees op YouTube is Lady Gaga een artiest met behoorlijk online stootkracht. Geen wonder dat ze er daarom voor koos om eerder deze week alvast wat voorproefjes van haar single vrij te geven.

De voorbereidingen op een albumrelease zijn in volle gang en Gaga duikt meer en meer op in talkshows en online video’s. Zo was ze bijvoorbeeld in december nog te zien in een make-up video van onze eigen Nickietutorials.