Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Toontje Lager in DRU-Cultuurfabriek.

Concerttip zaterdag 29 februari: Toontje Lager in DRU-Cultuurfabriek

Toontje Lager, één van de populairste Nederlandstalige bands van begin jaren tachtig staat na meer dan dertig jaar in een vernieuwde samenstelling aangevoerd door zanger Erik Mesie weer op het podium. Onder de bezielende leiding van Erik kun je genieten van hits als ‘Net als in de Film’, ‘Zoveel te doen’ en natuurlijk ‘Stiekem gedanst’.

Maar ook het minder bekende repertoire komt ruimschoots aan bod zoals ‘Vroeg of laat’, ‘Lente in Twente’, ‘In gedachten’ en ‘Het doet pijn’. En wat te denken van het gevoelige ‘Zonder jou’ de solohit van Mesie uit 1986. Een onvergetelijke avond vol (jeugd)sentiment voor iedereen die toen jong was. Maar zeker ook voor jonge mensen van nu, die verder willen kijken dan de hedendaagse muziek. Kom genieten van de muziek en de verhalen achter de liedjes die Erik met zijn innemende persoonlijkheid op humoristische wijze in zijn aankondigingen verwerkt.